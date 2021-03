Inter-Genoa 3-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Lukaku, Inter-Genoa, copyright Inter-news.it, foto Tommaso Fimiano

Con Inter-Genoa 3-0 i nerazzurri hanno bissato lo stesso risultato nel derby e confermato il +4 in classifica sul Milan secondo. Dal bel successo di ieri pomeriggio arrivano numeri (quasi) da record per Lukaku e una tendenza molto positiva quando si incrociano i rossoblù: ecco le statistiche.

SEI – I gol di Romelu Lukaku al Genoa, contro cui ha sempre segnato nelle quattro volte in cui l’ha affrontato con l’Inter. Dopo le due doppiette nelle sfide della passata stagione ecco le marcature singole in questa. Da quando è in Italia è la squadra che ha colpito più volte, segue il Milan con cinque (in altrettante partite).

SETTE – I gol di Alexis Sanchez con la maglia dell’Inter. Questo è il primo che realizza di testa, il precedente nel gioco aereo era il 6 ottobre 2018 in Manchester United-Newcastle United, suo penultimo coi Red Devils e ultimo in Premier League. Curiosamente risaliva sempre alla ventiquattresima giornata anche l’ultimo in Serie A, il 5 febbraio 2011 con l’Udinese contro la Sampdoria in una vittoria per 2-0.

OTTO – Le vittorie consecutive dell’Inter contro il Genoa in casa. Dopo un 1-1 del 22 dicembre 2012, gol di Ciro Immobile ed Esteban Cambiasso, percorso netto per i nerazzurri. E di questi successi sette hanno visto la porta inviolata: unica rete subita da Armando Izzo nel 3-1 dell’11 gennaio 2015.

VENTUNO – I gol consecutivi dell’Inter nelle partite contro il Genoa. Dopo quello di Goran Pandev nel 2-0 del Ferraris del 17 febbraio 2018 a segno solo i nerazzurri, con sei vittorie consecutive tutte con la porta inviolata e segnando almeno due reti.

TRENTADUE – I secondi che ci ha impiegato Lukaku a sbloccare Inter-Genoa. Incredibilmente non è il gol più veloce della sua stagione, perché contro il Benevento il 30 settembre aveva segnato dopo appena ventotto secondi.