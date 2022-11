Inter, Gagliardini in scadenza nel 2023. Cosa fare con lui? Un’idea c’è

L’Inter si trova alle prese con una situazione non molto piacevole con i giocatori. Sono ben 9 i calciatori con un contratto in scadenza nel giugno del 2023 ed uno di questi è proprio Gagliardini. Lo scarso impiego, gli infortuni e le non brillanti prestazioni: cosa dovrebbe fare la dirigenza?

L’INTER E GAGLIA − Uno dei giocatori più criticati degli ultimi anni nell’ambiente nerazzurro è Roberto Gagliardini. Il centrocampista classe 1994 è arrivato all‘Inter nel gennaio del 2017 e non ha mai inciso così tanto. Il peso dei 20 milioni e più spesi dalla società nerazzurra ha forse influenzato il calciatore che ha dimostrato di non saper reggere la pressione di uno stadio come il Giuseppe Meazza. Gagliardini ha collezionato con questa maglia 141 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Champions League. Il suo contratto scadrà nel giugno del 2023 e i dubbi della dirigenza su di lui non sono pochi. Con Antonio Conte il centrocampista italiano è stato una risorsa molto importante per la causa. Ci si ricorda addirittura la scelta dell’allenatore salentino di affidarsi a lui in tante occasioni invece che a Eriksen, come successo nella finale di Europa League contro il Siviglia. Con Inzaghi invece il feeling non è mai scattato fino in fondo.

Inter, Gagliardini merita il rinnovo?

IL FEELING CON INZAGHI − Inzaghi ha ritenuto sempre Roberto Gagliardini un giocatore da turn-over. In questa stagione il suo minutaggio si è abbassato drasticamente: 251 minuti tra Serie A e Champions League. La partita contro la Lazio ha dimostrato l’inferiorità tecnica e fisica di Gagliardini rispetto ai compagni titolari e Inzaghi non ha più fatto così tanto affidamento su di lui. L’infortunio delle ultime settimane ha anche influenzato le scelte dell’allenatore. Nella gara poco utile ai fini della classifica contro il Bayern Monaco non è affatto dispiaciuto. La palla per Correa, il tiro di sinistro centrale e pochi errori in fase di impostazione. Il problema rimane comunque la sua bassa forma fisica: il giocatore dell’Inter non riesce spesso a stare dietro agli avversari, lascia scoperta la posizione varie volte e quindi libertà a chi dovrebbe marcare. Questo lo hanno capito i tifosi da tempo. Gagliardini guadagnerà il suo ultimo stipendio da 1.5 milioni secondo contratto e la dirigenza deve decidere cosa fare, così come per altri 8 giocatori. L’Inter rinnoverà Roberto Gagliardini? Il giocatore merita di rimanere a Milano? Forse potrà essere utile alla causa, se si riesce però a rinnovarlo a cifre più contenute.