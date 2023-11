Inter-Frosinone, vincere in vista di un fine novembre di fuoco

L’Inter al momento ha un distacco di 2 punti sulla seconda in classifica, che affronterà al ritorno della sosta per le nazionali. Prima il Frosinone, poi il tour de force decisivo.

VINCERE – Vincere aiuta a vincere. L’Inter domani è chiamata a battere il Frosinone per arrivare a giocare il derby d’Italia con un distacco in classifica sulla Juventus. Attualmente, la squadra di Massimiliano Allegri rappresenta per clean sheet la migliore difesa del campionato insieme all’Inter. Sebbene il gioco della Juventus non convinca molto in termini di qualità e pericolosità offensiva, i bianconeri sono riusciti a ottenere punti importanti con poche azioni da gol. Emblematica è la vittoria di domenica scorsa contro la Fiorentina, dove i bianconeri hanno ottenuto i 3 punti con il 30% di possesso palla e meno della metà delle occasioni dei padroni di casa. Bisogna, dunque, arrivare a una sfida così complicata con il vantaggio in classifica, aspettando il verdetto della gara degli avversari con il Cagliari e battendo il Frosinone. Dopo la Juventus, ci saranno Benfica e Napoli in trasferta.

Inter, tre sfide decisive

TOUR DE FORCE – Se è vero che dopo il Frosinone ci sarà la pausa nazionali, per l’Inter sarà fondamentale che tutti i calciatori stiano bene fisicamente per il tour de force che vedrà la squadra di Simone Inzaghi giocare tre trasferte molto complicate in una sola settimana, quali Juventus, Benfica e Napoli. Dopo il derby d’Italia, ci sarà la Champions League. In virtù della qualificazione agli ottavi di finale già archiviata con due turni d’anticipo, l’Inter potrà fare turnover in Portogallo e risparmiare qualche energia importante per la sfida di Napoli del 3 dicembre. Sarà un mese decisivo in ottica scudetto, da qui alla fine dell’anno Inzaghi dovrà ottenere il massimo da ogni gara.