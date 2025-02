L’Inter mette la freccia e sorpassa il Napoli: non conta solo la durata!

Il sorpasso in classifica dell’Inter sul Napoli potrebbe avere vita breve. Ma ciò che conta davvero non è la durata, quanto il messaggio lanciato.

LA CONQUISTA – Usando la testa, oltre che tutte le energie rimaste e tanto cuore, l’Inter riesce finalmente a prendersi la “testa” della classifica di Serie A. L’anticipo del sabato sera, che ha ospitato a San Siro la gara della ventiseiesima giornata contro il Genoa, ha permesso ai nerazzurri di veder fruttare quei tre punti conquistati con grande fatica ma anche con tanto orgoglio. Con il Napoli in campo solo oggi contro il Como, la squadra di Simone Inzaghi – fresca di vittoria sui genoani – ha potuto godersi tutta la notte da capolista. Il nome dell’Inter in cima alla classifica e a distanza di un solo punto dai partenopei potrebbe, però, durare poco considerando che tra pochi minuti, precisamente alle ore 12.30, la formazione di Antonio Conte avrà la possibilità di ristabilire la vecchia gerarchie.

L’Inter sorpassa il Napoli e aspetta: dietro a quel momentaneo +1 c’è molto di più!

CIÓ CHE CONTA – Ma quanto durerà l’Inter in vetta alla classifica, ora come ora, conta relativamente poco. Ovviamente un passo falso del Napoli, soprattutto in vista dello scontro diretto della prossima settimana, farebbe più che comodo ai nerazzurri. Ma in verità, ciò che davvero serviva alla squadra di Simone Inzaghi era lanciare un messaggio chiaro e forte alla diretta concorrente. Dopo le chance di sorpasso sprecate, con la sconfitta nel recupero di Firenze e quella dolorosa di Torino contro la Juventus, finalmente l’Inter ha dimostrato di saper prendersi ciò che vuole. Anche in una gara complicata come quella contro il Genoa, i nerazzurri – complici i due Martinez, Lautaro e Josep, – sono riusciti a chiudere la pratica, mettere la freccia e azzardare nel sorpasso. Non conta quanto durerà, l’importante è averlo fatto. Adesso la palla sta al Napoli, che non può non accusare un pizzico di pressione in più.