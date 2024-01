Inter, o meglio, Fort Alamo! Miglior difesa europea: parlano i numeri

La difesa dell’Inter in questa stagione può tranquillamente essere paragonata a un fortino: numeri impressionanti dopo 21 partite (in campionato) che la eleggono come la migliore, fin qui, d’Europa.

FORT ALAMO – Non solo in attacco, con 50 gol segnati, ma anche e soprattutto in difesa l’Inter in questa stagione sta mostrando numeri impressionanti. Tenendo in considerazione il campionato, la squadra di Simone Inzaghi sta dimostrando di avere la migliore retroguardia dei migliori cinque campionati europei. Partendo, chiaramente, dal numero di reti subite: 10 in 21 partite disputate in Serie A. Una media leggermente superiore a un gol ogni due partite. L’Inter, inoltre, è anche la squadra con più clean sheet dei migliori cinque campionati europei: 13 (sempre, naturalmente, considerando il campionato). Merito anche di un Yann Sommer che non sta facendo rimpiangere il suo predecessore André Onana, anzi. La Fort Alamo nerazzurra si sta dimostrando la base per una cavalcata pazzesca in Serie A, tenendo però sempre in considerazione che non si è ancora fatto nulla.