Inter-Fluminense IN tre punti: Chivu chiude la stagione di Inzaghi

Inter-Fluminense chiude l’esperienza americana di Chivu e con essa il sogno mondiale nerazzurro. Una partita che inizia male e finisce peggio. Forse per alcuni calciatori il pensiero delle vacanze estive è entrato in gioco troppo presto… Di seguito l’ultimo episodio dopo gli Ottavi di Finale del Mondiale per Club

CHARLOTTE – L’Inter di Cristian Chivu purtroppo saluta gli Stati Uniti d’America, chiudendo la stagione iniziata in panchina da Simone Inzaghi con qualche giorno di anticipo rispetto alle più rosee previsioni. E infatti ai Quarti di Finale non si terrà l’atteso scontro diretto contro i ricchi sauditi dell’Al-Hilal, allenati dall’ex allenatore nerazzurro. A passare il turno sono i brasiliani del Fluminense di Renato “Gaucho” Portaluppi, altra grande sorpresa della competizione. Analizziamo Inter-Fluminense (0-2) del Mondiale per Club in tre punti.

L’Inter crolla a fine mese: il 30 giugno come il 31 maggio

Inter-Fluminense senza storia: inizia male, finisce peggio

Chivu opta per quella che può essere considerata la “formazione-tipo” al netto degli assenti (“infortunati”). Nelnon ci sononéin difesa ea centrocampo, nuovamente sostituiti daterzo destro eregista. La vera variazione dallo spartito inzaghiano in Inter-Fluminense èa guidare la linea a tre al posto del “fedelissimo”, che rimane seduto in panchina. Un segno di discontinuità strategica (leadership?) in mezzo alla continuità tecnico-tattica più totale. In ogni caso, è un’Inter che riesce a guarire in tempi record. E che non sa correggere i propri difetti. Il gol regalato al Fluminense dopo nemmeno 3′ riassume benissimo il momento:

2. NUOVE SPERANZE – Il primo tempo dell’Inter non può lasciare soddisfatti. Escludendo la prestazione di Nicolò Barella, che è l’unico a impegnarsi e a non risparmiarsi, tutti gli altri danno l’impressione di essere arrivati a fine corsa. Stagione logorante, certo. Eppure non è/sarebbe ancora tempo di vacanze… Chivu nella ripresa mette subito mano alla formazione. Entrano i nuovi Petar Sucic e Luis Henrique insieme al rientrante Valentin Carboni, poi è il turno di Sebastiano Esposito, che in mezz’ora fa molto più di Marcus Thuram in un’ora e un quarto. L’unica nota positiva di Inter-Fluminense è proprio l’approccio dei più giovani. Gli ultimi arrivati. Non sono perfetti, magari nemmeno concreti, ma almeno ci provano. L’unica cosa da salvare. La nota positiva da cui ripartire dopo le vacanze estive: l’Inter di Chivu ha bisogno di nuova linfa. E nuovi calciatori.

Mondiale per Club finito: la missione di Chivu post-vacanze

3. LAST DANCE – Quella dell’Inter negli USA sembra una vera e propria “Last Dance” ma non di fine stagione. La fine di un ciclo. Il ciclo quadriennale di Simone Inzaghi, che non si è rinnovato bene e si è ritrovato a pagarne le conseguenze oltre il dovuto. A fine avventura arrivano in tanti ma per motivi diversi. Chi per età, chi per qualità, chi per stimoli. Nell’Inter di Chivu praticamente metà rosa non è all’altezza di restare nella prossima stagione. Bisogna ripartire da questa certezza – triste verità – e dallo sfogo di Lautaro Martinez, capitano e primo tifoso di una squadra abbandonata a se stessa. Inter-Fluminense segna un punto di non ritorno: è appena iniziata ufficialmente l’era Chivu in Prima Squadra. Ma non tutti meritano di farne parte.