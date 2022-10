Inter, Fiorentina ostacolo mai semplice! Attenzione e occhi su chi precede

L’Inter dopo aver battuto Sassuolo e Salernitana in campionato si appresta a sfidare la Fiorentina allo stadio “Artemio Franchi” sabato alle ore 20.45, con il punto di domanda su Lukaku (QUI le ultime). Firenze non è mai una tappa semplice per i nerazzurri che non devono fidarsi del periodo poco lucido dei viola

MASSIMA ATTENZIONE – L’Inter sta attraversando un buon momento grazie ai risultati positivi ottenuti in Champions League e in campionato contro Sassuolo e Salernitana. Adesso arriva la prova Fiorentina che notoriamente non è un avversario semplice per i nerazzurri. Lo stadio “Artemio Franchi” è un ambiente caldo e ostile e occorrerà la miglior forma fisica e mentale per affrontare al meglio l’impegno. Inoltre gli uomini di Simone Inzaghi non devono fare affidamento sul momento decisamente poco positivo della squadra di Vincenzo Italiano che ha finora conquistato due vittorie in Serie A incassando quattro sconfitte (le stesse dell’Inter che però ne ha vinte sei).

Inter, undicesima giornata occasione per rosicchiare qualche punto a chi sta davanti?

L’Inter deve tenere alta l’attenzione come ha fatto nelle ultime partite, affidandosi al miglior undici possibile e alle certezze ritrovate. Niente esperimenti o rivoluzioni, non è il momento. La distanza dalle prime quattro posizioni è ancora ampia (-4 dalla Roma quarta, -5 dal Milan terzo, -6 dall’Atalanta seconda e -8 dal Napoli primo) e considerando lo scontro tra la squadra di Luciano Spalletti e quella di José Mourinho nonché quello tra Atalanta e Lazio, potrebbe rivelarsi l’occasione giusta per rosicchiare qualche punticino a chi precede. L’importante è fare la propria parte, senza badare ad altro.