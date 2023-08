Inter-Fiorentina, non solo Sanchez! San Siro abbraccia Pavard?

Inter-Fiorentina è la sfida che andrà in scena domenica 3 settembre a San Siro, valida per la terza giornata di Serie A. Inzaghi ha già annunciato che Sanchez sarà a disposizione, ma la curiosità è sapere se ci sarà anche l’ultimo arrivato Pavard

CURIOSITÀ – Inter-Fiorentina si preannuncia molto calda e non solo perché è sempre una partita difficile da affrontare o perché la squadra di Simone Inzaghi viene da due vittorie convincenti, ma anche perché potrebbe essere la prima volta di Benjamin Pavard a San Siro. Il francese, infatti, è giunto a Milano proprio oggi e domani svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri. Chiaramente tutti i tifosi sono curiosi di capire se Inzaghi punterà subito sull’ormai ex Bayern Monaco o se quantomeno sarà in panchina, pronto a esordire.

Inter-Fiorentina, Inzaghi ha già annunciato la presenza di Sanchez: ci sarà anche Pavard?

Quello che è certo è che un altro ‘nuovo’ acquisto sarà a disposizione, vale a dire Alexis Sanchez. Il tecnico piacentino lo ha annunciato subito dopo Cagliari-Inter, sottolineando come il cileno abbia ancora bisogno di qualche allenamento per ritrovare la forma. Anche Pavard negli ultimi giorni si è allenato poco e presumibilmente con l’Inter inizierà a lavorare seriamente soprattutto da giovedì, un suo impiego dal 1′ appare complicato ora come ora ma ne sapremo di più nei prossimi giorni.