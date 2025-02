Inter, con la Fiorentina per tentare l’assalto al Napoli: si inizia dal Franchi!

Tra pochissimo la prima tranche del doppio scontro consecutivo tra Inter e Fiorentina: dal Franchi può iniziare il tentativo di assalto al Napoli da parte dei nerazzurri.

DOPPIO INCROCIO – Due sfide contro la Fiorentina attendono l’Inter nel giro di soli quattro giorni. Si tratta di una situazione certamente insolita, e anche non poco complicata, dettata dall’asterisco che la squadra di Simone Inzaghi si porta in classifica dallo scorso primo dicembre. Questa sera, allo Stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze, si ripartirà dal fischio di Daniele Doveri che al 16′ aveva dovuto – purtroppo, considerando il dramma di Edoardo Bove – interrompere la gara della quattordicesima giornata di Serie A. Il risultato neutro dal quale riprenderà la gara contro la Fiorentina lascia aperti numerosi scenari sul finale di gara, che l’Inter ha l’obiettivo di chiudere in vantaggio. Eliminare l’asterisco e conquistare tre punti preziosissimi sarebbe l’ideale per la squadra di Inzaghi, soprattutto dopo il pari del Napoli che stasera starà a guardare dal divano.

Dal Franchi a San Siro: il doppio scontro tra Inter e Fiorentina diventa uno snodo fondamentale per la caccia al Napoli

PRIMA TRANCHE – Solo tre punti separano la capolista partenopea dall’inseguitrice nerazzurra, che non può assolutamente sprecare la chance di colmare il gap numerico in classifica. I recuperi sono il tallone d’Achille dell’Inter, che però nel finale derby ha dimostrato di saper lottare fino all’ultimo centimetro. Dalla prima tranche del Franchi, dunque, potrebbe iniziare l’assalto al Napoli da parte dei nerazzurri, che poi dovranno proseguire la prossima settimana a San Siro. Davanti ai propri tifosi, infatti, l’Inter sfiderà nuovamente la Fiorentina lunedì sera, in occasione della ventiquattresima giornata di Serie A. Un giorno prima, domenica 8, arriverà al Maradona L’Udinese, un cliente sicuramente più semplice per i partenopei, che potrebbero avere la chance di allungare nuovamente. Ma, prima di andare troppo oltre con la fantasia e i calcoli, attendiamo di rivedere i nerazzurri in campo stasera, alle ore 20.45.