Inter-Fiorentina ancora senza de Vrij. D’Ambrosio tornerà titolare?

L’Inter ha pareggiato 1-1 contro il Torino e ora attende la Fiorentina sabato sera alle 18 a San Siro. In questa partita non ci sarà ancora Stefan de Vrij con Simone Inzaghi che deve trovare la soluzione adatta. Al posto dell’olandese si giocano il posto Andrea Ranocchia e Danilo D’Ambrosio.

BALLOTTAGGIO – L’Inter attende la Fiorentina per ripartire sabato in Serie A. Una sfida difficile contro la squadra di Italiano con Simone Inzaghi che dovrà fare a meno di de Vrij. Al suo posto, contro il Torino, ha giocato Ranocchia non offrendo le garanzie sperate. Contro i viola potrebbe tornare titolare Danilo D’Ambrosio con Skriniar che, in questo caso, scalerebbe centrale della difesa a tre. D’Ambrosio in Serie A ha fatto bene quando è partito titolare con i nerazzurri che, con lui in campo dal primo minuto, non ha mai preso gol. Su chi ricadrà la scelta di Inzaghi?