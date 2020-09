Inter-Fiorentina 4-3, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Fiorentina

Inter-Fiorentina ha visto una clamorosa doppia rimonta: da 0-1 a 2-1 e da 2-3 a 4-3 fra l’87’ e l’89’. Nonostante la prestazione non sia stata certo memorabile ci sono dei dati statistici molto interessanti legati alla partita di ieri sera.

TRE – Le giornate consecutive in gol per Danilo D’Ambrosio, che prima di Inter-Fiorentina aveva segnato a Napoli e Atalanta nelle ultime due dello scorso torneo. Al difensore campano non era mai capitato prima, né in Serie A né in campionati minori. Al massimo si era fermato a due, con l’Inter il 3 aprile 2017 (alla Sampdoria) e sei giorni dopo (al Crotone), mentre col Torino il 14 settembre 2013 (al Milan) e otto giorni più tardi (al Bologna).

