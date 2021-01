Inter, finalmente segnali anche dal centrocampo: Vidal e Barella fanno 13

Barella – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

La vittoria dell’Inter sulla Juventus viene da due gol di due centrocampisti centrali. Prima l’incornata di Vidal, poi la staffilata di Barella. Un ottimo segnale dal centrocampo nerazzurro.

DUE COLPI – Il centrocampo dell’Inter rischiava di rappresentare un problema, fino a diverse settimane fa. Era infatti troppo scarsa la produzione offensiva del reparto centrale dei nerazzurri. Poi in principiò si scatenò Achraf Hakimi: il colpo da novanta dell’estate interista è già a quota 6 reti (e 4 assist). Gli altri giocatori della zona nevralgica preferivano infatti concentrarsi su quest’ultima specialità: 23 dei 40 passaggi decisivi arrivano infatti dai loro piedi. Ma non bastava, servivano anche i gol, soprattutto per compensare le (fortunatamente poche) giornate di non-grazia della coppia d’attacco. E così ieri, con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez a secco (ma non meno pericolosi), sale finalmente in cattedra il centrocampo.

MEZZALI – La vittoria dell’Inter sulla Juventus porta infatti le firme di Arturo Vidal e Nicolò Barella. Proprio il cileno era tra i più attesi in stagione, non avendo mai disdegnato di firmare il tabellino dei marcatori. Dopo il rigore trasformato in Coppa Italia contro la Fiorentina è al secondo gol consecutivo. E con le due reti di ieri sera, salgono a 13 i gol siglati dagli uomini della linea nevralgica, sui 51 totali messi a segno dall’Inter. Un trend che dovrà necessariamente continuare, anche solo per il grande potenziale nei piedi (e nelle teste) dei centrocampisti nerazzurri.