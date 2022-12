Inter, finalmente l’attacco al completo. Per Inzaghi c’è ampia scelta!

L’Inter tornerà finalmente ad avere l’attacco al completo. Joaquin Correa, Edin Dzeko, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono pronti per Inter-Napoli, Simone Inzaghi avrà ampia scelta in vista del match.

INTEGRI – L’Inter ha 4 attaccanti di livello notevole, ma non hanno mai garantito integrità da un punto di vista fisico. Problemi e infortuni hanno influenzato in negativo questa prima parte di stagione, in cui Simone Inzaghi ha dovuto richiedere sacrifici al duo Lautaro Martinez-Edin Dzeko. Le prospettive da gennaio sembrano diverse, Joaquin Correa e Romelu Lukaku sono rientrati dai loro rispettivi guai fisici e sono pronti per tornare ad essere protagonisti. L’attaccante argentino è tornato ieri ad allenarsi dopo la vittoria dei Mondiali con la sua Argentina e le successive vacanze (vedi articolo).

Inzaghi, momento di scelte

SCELTE – Il 2023 sarà tempo di scelte per Inzaghi. Dal 26 agosto il tecnico piacentino non ha più avuto questa possibilità. Si sono susseguiti nel tempo gli infortuni di Lukaku prima e Correa poi e c’è da invertire assolutamente il trend negativo. Contro il Napoli saranno tutti a disposizione e ci sono già dei favoriti a partire dal primo minuto. Edin Dzeko e il belga hanno convinto in coppia, anche se la tentazione Lu-La attira. I 2 attaccanti hanno conquistato l’Italia con Antonio Conte e hanno sempre punito i partenopei. La storia può ripetersi, tutto dipende da Inzaghi e dai calciatori che partiranno titolari.