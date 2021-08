Inter finalmente al completo ma per Inzaghi la buona notizia è solo parziale

L’Inter può ripartire dopo il riposo concesso da Inzaghi e soprattutto le vacanze tardive di alcuni titolari. Il tecnico nerazzurro inizierà a lavorare con la squadra al completo, sperando che il mercato venga sbloccato affinché gli venga consegnato la rosa definitiva

GRUPPO COMPLETO – Tra qualche ora l’Inter potrà riprendere gli allenamenti ad Appiano Gentile con l’organico al completo. Unico assente – giustificato – Christian Eriksen, che farà ritorno a Milano in settimana ma prima di unirsi al gruppo dovrà effettuare diversi test e seguire tutti gli step previsti. Ma questo si sapeva già da tempo, quindi non è una notizia. Per Simone Inzaghi la buona notizia riguarda soprattutto il rientro di tutti i titolari. Gli italiani Alessandro Bastoni e Nicolò Barella con l’argentino Lautaro Martinez, che si stanno godendo gli ultimi minuti di meritate vacanze. Inzaghi ritrova un titolare per reparto, ma tra difesa, centrocampo e attacco la situazione è ancora in alto mare. Da questa settimana potrà finalmente lavorare sulla formazione-tipo, che è quella ereditata da Antonio Conte ma senza Achraf Hakimi – momentaneamente rimpiazzato da Matteo Darmian – e il già citato Eriksen. L’arrivo di Hakan Calhanoglu è la nota positiva di questo pre-campionato, come già visto in amichevole (vedi analisi tattica di Inter-Crotone).

Inzaghi aspetta il viavai nella rosa dell’Inter

MERCATO BLOCCATO – Il neo tecnico nerazzurro ha una rosa abbondante in tutti i reparti e si aspetta determinati tagli. Almeno due per ogni ruolo, esclusi i centrali difensivi che sono contati e numericamente al completo. Nell’attuale gruppo-squadra non c’è spazio per far entrare un nuovo esterno destro né un’alternativa in mezzo al campo o in area di rigore. Lo stesso dicasi sulla fascia sinistra, dove si potrebbe pensare a un investimento solo dopo aver fatto un po’ di ordine. Sul mercato ci sono almeno dieci esuberi, alcuni di poco conto e altri che fanno da tappo a nuovi investimenti. Da destra (Valentino Lazaro) a sinistra (Ivan Perisic) passando per la zona centrale (Radja Nainggolan, Matias Vecino e Arturo Vidal) e offensiva, fuori (Alexis Sanchez) e dentro l’area (Andrea Pinamonti). Se non esce nessuno, Inzaghi difficilmente vedrà volti nuovi ad Appiano Gentile nel giro di poche ore. E questa non può essere una buona notizia a ormai meno di un mese dalla fine del mercato. Si sbloccherà il mercato dell’Inter?