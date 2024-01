Inter incisiva nel finale, Juventus non da meno: record da difendere

Nonostante una netta differenza nei gol segnati dalle due squadre, Inter e Juventus arrivano allo scontro diretto di San Siro con un punto di differenza (ma con una partita in più per i bianconeri). Per i nerazzurri ci sarà un record da difendere per quanto riguarda i gol nei finali di partita.

DISTRIBUZIONE DEI GOL – Un dato salta all’occhio nell’analizzare la distribuzione dei gol fatti da Inter e Juventus nelle varie fasi delle partite. Entrambe partono non sempre in quinta, con 8 reti per i nerazzurri e 6 per i bianconeri nel primo quarto d’ora delle partite. Una netta differenza arriva poi nel finale di primo tempo, con la squadra di Simone Inzaghi che vanta 11 gol tra il 31′ e il 45′, mentre solo uno quello per Massimiliano Allegri nello stesso frangente di tempo. Inter e Juventus rientrano poi in campo allo stesso modo, con 8 reti a testa tra il 46′ e il 60′. Tuttavia è nei finali di gara che entrambe si rendono più incisive.

Inter-Juventus, occhio al finale di partita: un record da difendere

FINALE SCOPPIETTANTE – Inter e Juventus, infatti, vantano rispettivamente 14 e 10 gol segnati nel finale, più precisamente prendendo in esame la fascia che va dal 75′ al 90′. Un dato reso ancor più interessante in vista del big match di San Siro, dal fatto che i nerazzurri sono fin qui l’unica squadra in tutta la Serie A a non aver mai concesso un gol nello stesso lasso di tempo. Rischiando due volte, contro il Verona e contro la Fiorentina, con due rigori però sbagliati dagli avversari. Anche domenica l’Inter dovrà proteggere questo dato da una Juventus che, dati alla mano, si scatena nei finali di partita. Un altro duello nel duello, che rende il tutto ancor più interessante.