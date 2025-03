Inter-Feyenoord, Taremi dall’inizio: chance importante

L’Inter affronterà il Feyenoord domani alle 21. Partita di ritorno valida per il passaggio ai quarti di Champions League. Simone Inzaghi cambia ancora in avanti.

NOVITÀ – Inter-Feyenoord avrà come novità Mehdi Taremi in avanti. La squadra campione d’Italia è pronta ad affrontare il Feyenoord per il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League. Dopo la rimonta veemente contro il Monza in Serie A, i nerazzurri hanno la testa concentrata sugli olandesi. Come giustamente sottolinea Simone Inzaghi e gli stessi giocatori, si dovrà ragionare solo ed esclusivamente sul prossimo match senza proiettarsi al futuro. Il presente è ora ed i nerazzurri non devono prendere sottogamba l’avversario. Lo stesso allenatore piacentino schiera l’Inter migliore con alcuni piccoli cambiamenti rispetto al Monza. La novità più grande è l’impiego di Taremi dal 1′ di gioco. L’iraniano è chiamato al riscatto e ad una prestazione di livello proprio come ha fatto Marko Arnautovic contro il Monza.

Inter-Feyenoord, Taremi deve dimostrare di essere un giocatore da Big

RIFLETTORI PUNTATI – Inter-Feyenoord sarà orfana (almeno dall’inizio) di Lautaro Martinez che in un primo momento riposerà in panchina. L’argentino esausto dopo la grande prova contro il Monza ha la necessità di riposare e di recuperare da un piccolo affaticamento muscolare. Marcus Thuram sarà a disposizione nonostante il problemino alla caviglia che si porta dietro ormai da diverse settimane. Ecco che tutti i riflettori saranno puntati sulla prestazione dell’iraniano che tanto bene ha fatto in terra portoghese. L’Inter crede molto in lui. Potenzialmente possiede i numeri del grande attaccante anche se al momento è fermo a quota 3 gol in stagione di cui 1 in Champions League. Il giocatore ha tutte le caratteristiche fisiche e tecniche per fare bene. Si parte da un 2-0 molto importante che libera la mente e che non mette la pressione di dover fare per forza risultato. Questo ragionamento se da un alto aiuta a livello psicologico per fare bene, dall’altro non deve dare adito e spazio ad un approccio leggero alla gara.