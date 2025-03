Inter-Feyenoord, riecco Frattesi! Chance da non sprecare

Nel ritorno degli ottavi di Champions League a San Siro tra Inter e Feyenoord, Simone Inzaghi rilancia dal primo minuto Davide Frattesi.

LA PARTITA – L’Inter questa sera affronterà il Feyenoord per assicurarsi i quarti di finale di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi si presenterà a San Siro forte della vittoria per 2-0 ottenuta nell’andata a Rotterdam. Considerato che domenica in campionato ci sarà una sfida decisiva in casa dell’Atalanta, l’allenatore nerazzurro è pronto a effettuare un calcolato turn-over per permettere a chi ha giocato di più di riposare.

LE SCELTE – Simone Inzaghi rispetto all’ultima gara con il Monza dovrebbe proporre sei cambi di formazione. Tra questi, tornerà dal primo minuto Davide Frattesi. Il numero 16 nerazzurro agirà nel ruolo di mezzala destra al posto di Nicolò Barella, diffidato in Champions League e a rischio squalifica per i quarti, e che difficilmente verrà impiegato.

Frattesi titolare in Inter-Feyenoord: occasione per rilanciarsi?

I NUMERI – La stagione di Davide Frattesi all’Inter fin qui non è stata positiva. Il centrocampista della nazionale, dopo l’ottima scorsa annata come “cambio di lusso”, sperava di potersi prendere un po’ di spazio in più nel centrocampo di Inzaghi. Ma nella realtà, l’arrivo di Piotr Zielinski e la difficile convivenza tattica con Barella, gli hanno ristretto le occasioni di mettersi in mostra. La richiesta di cessione, caldeggiata dal suo agente nel mercato di gennaio, oltre a qualche problemino fisico di troppo, lo hanno fatto scivolare in basso nelle gerarchie del centrocampo. Nelle ultime dieci partite di campionato, Frattesi ha accumulato solo 210 minuti totali. Contro il Monza, con l’Inter a caccia del gol vittoria, il mister ha preferito adattare Joaquin Correa per sostituire l’infortunato Zielinski.

NUOVA CHANCE? – Davide Frattesi, nonostante un periodo non brillante, gode ancora della fiducia di Inzaghi e di tutto l’ambiente Inter. Il serio infortunio del centrocampista polacco, darà sicuramente al classe 1997 l’occasione per ritagliarsi maggiore spazio, in un reparto ridotto a soli 5 scelte. Già nella partita di stasera contro il Feyenoord, avrà la prima chance da sfruttare.