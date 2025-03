Inter-Feyenoord, quarti di finale da non sottovalutare! In ballo la storia

Con Simone Inzaghi sembra quasi ci sia indifferenza sui risultati che raggiunge da allenatore nerazzurro. L’allenatore potrebbe raggiungere un importante traguardo in Inter-Feyenoord.

MATCH – L’Inter non ha raggiunto spesso i quarti di finale di UEFA Champions League. Domani la stessa Inter giocherà il ritorno degli ottavi di finale contro il Feyenoord e parte da un vantaggio di 2-0. La probabilità di passare il turno è molto alta, ma mai sottovalutare gli avversari. Lo insegna la partita di sabato contro il Monza, dove l’ultima in classifica ha rischiato di portare a casa i tre punti a San Siro. Tra gli opinionisti e la stampa comunque non viene preso in considerazione il possibile traguardo in ballo in Europa.

Inter-Feyenoord per la storia! Un traguardo importante

TRAGUARDO – L’Inter con Simone Inzaghi da allenatore ha raggiunto solo una volta i quarti di finale. È accaduto proprio nell’anno in cui i nerazzurri hanno giocato la finale contro il Manchester City a Istanbul. Nelle altre due partecipazioni il mister piacentino è uscito sempre agli ottavi di finale: prima con il Liverpool dopo la vittoria per 1-0 ad Anfield, poi con l’Atletico Madrid lo scorso anno ai rigori al Wanda Metropolitano. Quel match è rimasto indigesto a giocatori e allenatore, che stanno dimostrando infatti la concentrazione e la voglia di andare avanti in Champions League. I quarti di finale, a prescindere dal Bayern Monaco avversario, saranno un traguardo importantissimo e coronerebbero già un percorso europeo di altissimo livello. A San Siro l’Inter ha la chance di entrare tra le prime 8 d’Europa!