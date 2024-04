Inter, festa iniziata prima del Milan. Guai però ad andarci piano!

L’Inter ha iniziato a festeggiare oggi ad Appiano Gentile con i suoi tifosi. Tutto questo però prima dell’allenamento, perché il focus è obbligatorio ad un giorno dal derby con il Milan.

GIUSTO? – È giusto o no anticipare la festa in casa Inter? Lo scudetto non è ancora aritmetico, però nell’aria la seconda stella gira da tempo. I 14 punti dal Milan sono una sicurezza, anche la possibilità di poter ottenere la matematica nel derby di domani sera. I tifosi ci hanno tenuto in questo pomeriggio a ribadire ai giocatori ad Appiano Gentile quanto sia importante vincere per scrivere la storia della città di Milano e non solo. Mai è successo che una squadra vinca lo scudetto alla stracittadina. Simone Inzaghi e i suoi uomini lo sanno bene e non dovranno abbassare il grado di attenzione contro il Milan. Non si deve andare piano nella partita più importante della stagione, si deve dare assolutamente un’ulteriore testimonianza della forza della squadra. Quello di poco fa è un assaggio di ciò che succederà nelle prossime settimane. Milano si trasformerà e si colorerà di nerazzurro, ma bisogna avere pazienza adesso. Ci sono ancora 90 minuti in cui dominare e migliorare lo score di 12-1 negli ultimi 5 derby.