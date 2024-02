L’Inter saluta febbraio: quanti ‘nemici’ nel mese delle maschere! Cadranno?

Febbraio dà inizio a uno dei tanti periodi di fuoco dell’Inter. Nel mese della maschere di Carnevale qualcuna potrebbe cadere.

CALENDARIO – Il primo febbraio segna una fine, quella della finestra invernale di calciomercato, ma anche un nuovo inizio, che riguarda più specificatamente il campo. L’Inter strappa dal calendario la pagina di gennaio, che ha regalato un ottimo successo in Supercoppa Italiana, e si appresta a salutare il nuovo mese. Per molti considerato quello dell’amore, visto l’avvicinarsi di San Valentino. Per i nerazzurri un po’ meno, considerando il tipo di avversari da affrontare nelle prossime sfide in programma, che di amorevole hanno davvero ben poco. Prima la Juventus, domenica prossima a San Siro, poi la trasferta a e contro la Roma, per non farci mancare nulla anche la sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. E, per terminare, il match contro l’Atalanta che annullerà definitivamente l’asterisco in classifica. Da non dimenticare, nel mezzo, anche Salernitana e Lecce.

MASCHERE – Allora meglio pensare a febbraio come al mese delle maschere di carnevale e sperare che proprio queste caschino a qualcuno. Soprattutto a chi nell’ultimo periodo, non solo recente, si è messo sul cammino dell’Inter e ha cercato di ostacolarlo. In ordine di tempo c’è la Juventus, con le continue chiacchiere (non il dolce di carnevale, ndr) e dichiarazioni rilasciate per tentare di destabilizzare l’ambiente nerazzurro, focalizzato sullo scudetto. In successione arriva la Roma, con quel Romelu Lukaku che di maschere nel tempo ne ha indossate fin troppe. Nella sfida d’andata c’aveva pensato l’atmosfera di San Siro a disintegrare il “nemico”, all’Olimpico toccherà alla squadra di Simone Inzaghi. Queste le prime due sfide fondamentali del mese di febbraio, per affrontare le avversarie seguenti con la carica e la tranquillità giuste.