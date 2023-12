Inter, fattore difesa: gran dato nelle ultime nove in Serie A

Alla base dei risultati dell’Inter c’è un rendimento difensivo radicalmente migliorato rispetto alla scorsa stagione. Che nelle ultime nove partite in Serie A ha portato solo due gol al passivo.

CAMBIAMENTO RADICALE – Un segreto del rendimento dell’Inter in questa stagione è sicuramente la tenuta difensiva. La squadra di Inzaghi ha cambiato completamente marcia rispetto alla scorsa stagione, riuscendo a lasciare la sua porta inviolata per ben 12 volte nelle prime 17 giornate della Serie A 2023-2024. Assommando solo 7 gol totali al passivo. Per tenere il parallelo, nella stagione 2022-2023 considerando le stesse giornate i clean sheets erano stati appena 5. E i gol al passivo ben 24. Un cambio di marcia netto, persino rimarcato nelle ultime giornate di campionato.

DUE GOL NELLE ULTIME NOVE – L’Inter infatti ha vissuto un periodo di crisi, se così si può dire, tra settembre e ottobre, con gli stop con Sassuolo e Bologna. Per poi cambiare marcia. Da quel 2-2 in data 7 ottobre infatti i nerazzurri hanno disputato 9 partite di Serie A. Subendo appena 2 reti al passivo. Una con l’Atalanta, probabilmente anche irregolare, e una con la Juventus. Giocando per di più 5 volte in trasferta, sempre su campi insidiosi (Torino col Torino, Bergamo, Torino con la Juventus, Napoli, Roma con la Lazio). E con zero gol subiti nelle ultime quattro tra Napoli, Udinese, Lazio e Lecce. Un rendimento straordinario, alla base dei punti ottenuti.