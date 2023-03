Inter, fascia sinistra decimata: compito cruciale per Inzaghi

Fortunatamente per l’Inter, la sosta è arrivata al momento giusto. Specialmente per quanto riguarda la fascia sinistra, decimata tra infortuni e squalifiche. Ora il compito cruciale per Simone Inzaghi è di riuscire a recuperare qualcuno in vista della ripresa del campionato.

FASCIA DECIMATA – La fascia sinistra dell’Inter, in questo momento, somiglia a un vero e proprio bollettino di guerra. Tre sono i giocatori infortunati: Federico Dimarco – che contro la Juventus ha avuto una ricaduta del problema che lo aveva già tenuto fuori poche settimane fa – Robin Gosens e, come terzo di difesa, Alessandro Bastoni. Senza contare la squalifica per due giornate di Danilo D’Ambrosio a complicare ulteriormente le cose. Ma non solo: nelle gerarchie l’alternativa seguente a sinistra è Matteo Darmian che, però, deve già coprire l’infortunio a destra di Milan Skriniar. Insomma, una vera e propria emergenza per l’Inter che può tirare però un sospiro di sollievo grazie all’arrivo della pausa per le nazionali.

RECUPERI – Ora a Simone Inzaghi aspetta un compito cruciale. Nei prossimi dieci giorni fino alla ripresa del campionato – a San Siro contro la Fiorentina – il tecnico e il suo staff dovranno riuscire a recuperare qualcuno. Anche perché per l’Inter aprile sarà un vero e proprio mese infernale, con nove partite condensate nell’arco di trenta giorni e tre competizioni da giocare. Un mese al termine del quale si tireranno praticamente tutti i bilanci tra corsa al quarto posto, quarti di finale di Champions League e semifinale di Coppa Italia. Un mese che l’Inter deve affrontare al meglio. Possibilmente recuperando la propria fascia sinistra.