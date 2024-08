Inter, la famiglia creata da Inzaghi è ancora unita: lo dicono i fatti!

Il gruppo di Simone Inzaghi può considerarsi una vera famiglia. Arrivano segnali positivi in vista della prossima stagione: il gruppo Inter è più unito che mai.

SEGRETO – Gioco fluido e veloce, condito da brillanti intuizioni e singoli rendimenti perfetti. L’Inter di Simone Inzaghi nell’ultimo anno e mezzo è stato questo, ma anche molto altro. Un ingrediente segreto – ma non troppo – ha permesso alla squadra nerazzurra di arrivare a toccare vette altissime, dalla finale di Champions League contro il Manchester City alla recente cavalcata in campionato per la conquista della storica seconda stella. Il trucco di Inzaghi non consiste in nulla di particolarmente ricercato o laborioso, ma solo in qualcosa di puramente “sentimentale”. Sinergia, affetto ed empatia hanno caratterizzato il gruppo Inter, che ha così potuto consolidarsi e arrivare ad un unico e solido intento: vincere insieme.

Inter, quanta voglia di tornare insieme!

ANCORA – La voglia di fare e la compattezza, nate e prosperate nello spogliatoio anche grazie a veterani completamente assorbiti da tempo nel mondo nerazzurro, hanno reso l’Inter una famiglia. Quell'”insieme” che ha contraddistinto l’Inter di Simone Inzaghi si è ampiamente riflesso anche sul terreno di gioco, con numerose giocate e movimenti riusciti alla perfezione grazie alla sintonia del gruppo. La lontananza dei mesi estivi, tra impegni con le varie Nazionali e le vacanze con le famiglie, non ha spezzato quel legame d’appartenenza con l’Inter. A dimostrarlo sono i fatti e la voglia di voler ricominciare ed essere a disposizione il prima possibile. Emblematici, infatti, il caso del rientro in ritiro in anticipo dei due francesi, Marcus Thuram e Benjamin Pavard. Ma, ancora di più, quello di Lautaro Martinez che, da capitano e leader della squadra, ha deciso ancora una volta di dare il buon esempio accorciandosi le meritate ferie dopo la conquista della Copa America. Piccoli dettagli che possono, però, produrre grandi benefici, soprattutto a pochissimo tempo dall’inizio della nuova stagione.