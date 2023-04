Inter, evitare un pericolo contro il Benfica. Quattro nomi importanti

Per l’Inter è essenziale evitare un pericolo questa sera. Ci sono quattro diffidati in casa nerazzurra, tutti dovrebbero partire dal primo minuto secondo le scelte di Simone Inzaghi.

RISCHI – È assolutamente vero, l’Inter non ha ancora passato il turno e il rischio di farsi rimontare non è così remoto visto lo stato di forma della squadra, soprattutto a San Siro. Rimane comunque inevitabile pensare al numero dei diffidati, ben quattro per Simone Inzaghi: Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Tutti saranno titolari secondo le ultime indiscrezioni (vedi probabile formazione), perciò l’attenzione del tecnico piacentino va direttamente all’impegno che si terrà tra poche ore. Il pensiero dell’euro-Derby in semifinale non scalfisce Inzaghi e non lo tocca assolutamente, in caso di passaggio del turno il gioco varrà probabilmente la candela. Dovranno essere molto attenti i diffidati: tre su quattro potrebbero avere la prima chance in carriera di giocare una partita così importante in Champions League.