Inter, in Europa non vuoi mai perdere! Un dato sorprendente

L’Inter battendo il Barcellona approda meritatamente in finale di Champions League. C’è un dato clamoroso che certifica la potenza nerazzurra in Europa.

CAMMINO IN CRESCENDO – L’Inter è la prima finalista di Champions League ed andrà a Monaco di Baviera il 31 maggio. Fino a qui un cammino perfetto dei nerazzurri. Tra le prime 4 nella prima fase europea con la miglior difesa, appena 1 gol subito. Dall’altro lato tra le prime 8 a passare direttamente la prima fase, invece, ha il peggior attacco con soli 11 gol fatti. Un dato che è andato a crescere con il proseguire della competizione. Basti pensare che solo nella semifinale, andata e ritorno l’Inter ha segnato 7 reti e subite 6 dal Barcellona. Sostanzialmente si sono un po capovolte le statistiche sulle reti subite e siglate nelle fasi finali della competizione. C’è un dato invece che è rimasto costante e che consolida il primato fino ad ora dei nerazzurri in campo europeo.

L’Inter è un gigante tra i giganti in Europa

MENTALITÀ VINCENTE – L’Inter è per la seconda volta in finale nel giro di due anni. Grande lavoro è stato svolto da società, allenatore e giocatori. Non si parla solo di mercato o di tecnico tattica. Ma lavoro anche dal punto di vista di ambizione e di mentalità. L’Inter quest’anno in Europa non voleva mai perdere. Il dato clamoroso sono solo 16 minuti totali nei quali l’Inter è rimasta in svantaggio in 14 gare europee. Una statistica impensabile per una squadra a detta da molti addetti ai lavori, stanca, vecchia e con un mercato a 0. Contro il Barcellona i nerazzurri dovevano essere la vittima sacrificale, che sarebbe stata mangiata in un sol boccone dal talento spagnolo Lamine Yamal. Invece contro i Blaugrana è rimasta sotto il 3-2 per soli 3 minuti, prima del capolavoro di Francesco Acerbi. Questi anni da protagonista in Champions League hanno formato uomini e giocatori vincenti.