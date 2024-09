Inter, altro che esuberi e lista piena: spunta uno slot libero! Sorpresa?

La fine del calciomercato per l’Inter coincide anche con l’inzio della prima sosta internazionale della stagione. Il momento peggiore per fermarsi dopo il 4-0 contro l’Atalanta ma alla fine non si tratta di una sorpresa. A sorprendere forse è il posto “extra” nella Lista Serie A nerazzurra

MILANO – La chiusura ufficiale del calciomercato estivo serve a definire sia la rosa della Prima Squadra sia le altre. In particolare quella della nuova Inter Under-20 di Andrea Zanchetta, che in Primavera 1 decide di rinunciare a qualsiasi classe 2004. E mantiene appena sette classe 2005, tutti potenzialmente titolari. Il nuovo corso nerazzurro nell’ultimo step del Settore Giovanile riparte dalla classe 2006, che sarà quella interessata al progetto Inter Under-23 in Serie C nel prossimo triennio (si spera già dal 2025, ndr). Sono ben diciassette gli ormai ex Under-18 nerazzurri promossi in Under-20. Così come all’Inter di Simone Inzaghi in Serie A, anche all’Inter Primavera rimane un solo esubero sul groppone a mercato chiuso. Scopriamo di chi si tratta.

Inter Primavera Under-20: un esubero anche per Zanchetta

CALCIOMERCATO – L’ultima operazione estiva dell’Inter ha come protagonista il classe 2005 Enoch Owusu, ceduto in prestito al Novara in Serie C. Niente da fare per il coetaneo Karim Pedrini, rientrato dal trasferimento temporaneo all’AlbinoLeffe e rimasto senza sistemazione. Essendo un classe 2005, tecnicamente non si può parlare di esubero, anche se fuori dai piani. A differenza di Alem Nezirevic, classe 2004 fuori dal progetto tecnico di Zanchetta dopo i sei mesi in prestito al Bologna. Nezirevic sì che può essere considerato un esubero per l’Inter Under-20, visto che compirà 21 anni a febbraio. L’unico in una rosa che vanta già almeno sei classe 2007.

Inter ufficializza la lista Serie A: un solo taglio per Inzaghi

LISTA SERIE A – Nelle ultime ore di mercato l’Inter annuncia il classe 2003 Tomas Palacios, che si unisce al gruppo Prima Squadra di Inzaghi ma senza rimpiazzare nessuno in lista. Il difensore argentino diventa il più giovane nerazzurro in rosa, togliendo lo “scettro” al classe 2002 Kristjan Asllani, già fuori dalla Lista Serie A dell’Inter in quanto Under-22. Inoltre, il classe 2001 Eddie Salcedo viene confermato nella lista Over-22 come prodotto del vivaio interista. Di conseguenza, l’unico escluso dalla lista è il classe ’97 Andrei Radu, che si puà definire a tutti gli effetti esubero fuori lista (ma non fuori rosa visto che può rientrare in qualsiasi momento, ndr). La scelta dell’Inter come terzo portiere ricade ovviamente sul classe ’93 Raffaele Di Gennaro, mentre l’attaccante Salcedo chiude la lista come 24° di 25. E rimane addirittura uno slot libero, quindi…

Calciomercato chiuso? Occhio agli svincolati ancora disponibili!

SLOT EXTRA LIBERO – Incredibile ma vero, sì. Pur avendo iscritto sia il già citato Salcedo sia soprattutto Joaquin Correa, considerato da sempre “esubero” tecnico ma non numerico, l’Inter ha ancora spazio in lista. E questo nonostante la presenza di Tajon Buchanan, infortunato ma regolarmente registrato. Sì, paradossalmente l’Inter per la Serie A (a prescindere da ciò che verrà deciso per la UEFA Champions League, ndr) potrebbe regalarsi ancora un colpo a parametro zero! Ed è merito di Palacios e Asllani, che in Italia rientrano nella lista Under-22 e fanno risparmiare due posti a Inzaghi. Uno lo fa suo proprio Correa, l’altro invece rimane libero e quindi occupabile. In caso di emergenza e necessità, l’Inter potrebbe regalarsi davvero un nuovo innesto dal mercato degli svincolati senza dover sostituire nessuno degli attuali calciatori in lista. Ed è un mercato che offre ancora grandi nomi in tutti i reparti… Ci saranno sorprese da qui a dicembre?