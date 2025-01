Inter, Esposito ritorna a casa: stagione da record con l’Empoli!

L’Inter e Sebastiano Esposito si affronteranno a San Siro nel prossimo match di campionato. Il campioncino dell’Empoli sta vivendo una stagione fantastica.

PARTNERSHIP – L’Inter ritrova Sebastiano Esposito ma stavolta con indosso la maglia dell’Empoli. Un sodalizio quello tra Inter e la squadra toscana che va avanti da diversi anni ormai. Le due società spesso si sono aiutate per far crescere diversi calciatori come Maxwell, Diego Laxalt, Federico Di Marco, Kristjan Asllani. Tra tutti questi giocatori bisogna sottolineare come Maxwell abbia inciso notevolmente nell’era Roberto Mancini. Guardando al presente spicca il nome di Federico di Marco che da alcuni anni sta viaggiando ai livelli dei Top in Europa e nel mondo. Mentre il suo compagno Asllani non sta rendendo come la società si sarebbe aspettata. Nel prossimo turno di Serie A la difesa di Simone Inzaghi se la dovrà vedere con una vecchia conoscenza nerazzurra che sta avendo un impatto molto positivo in questo campionato.

L’Inter ritrova un Esposito in forma e in vena di record

RECORD – Esposito ritorna a San Siro, stavolta sponda Empoli. Sembra un era fa, ma proprio al Meazza segnò il suo primo gol tra i professionisti con un calcio di rigore. Era un Inter-Genoa, stagione 2019/2020. E in quella circostanza, a 17 anni, 5 mesi e 19 giorni, Esposito diventa il giocatore più giovane ad aver segnato a San Siro con la maglia dell’Inter. Poi le parentesi in prestito a Spal, Venezia, Basilea, Anderlecht, Bari, Sampdoria ed infine, arrivando ai giorni nostri, Empoli. L’attaccante dell’Empoli sta vivendo un momento d’oro. In questa stagione è a quota 7 reti (record in assoluto tra i professionisti). A questi dobbiamo anche aggiungere un assist. Classe 2002, Esposito probabilmente ha raggiunto quella maturità tale da inserirlo senza troppe remore tra i migliori attaccanti giovani di questo campionato. Per questo motivo quasi sicuramente la società Empoli eserciterà il diritto di riscatto del calciatore ex Inter.