Inter, Pio Esposito o Carboni? Il dilemma nerazzurro ha una soluzione

L’Inter ha tracciato il nuovo percorso, che vedrà come protagonisti i giovani talenti. In questo momento ne ha due, Pio Esposito e Valentin Carboni, impegnati in America. Ma uno potrebbe lasciare i nerazzurri.

I DUE TESORI – L’Inter sta costruendo il futuro puntando sui giovani più promettenti del proprio vivaio. Tra i nomi più caldi spiccano quelli di Pio Esposito e Valentin Carboni, entrambi protagonisti nel nuovo corso nerazzurro guidato da Christian Chivu. Ma il club dovrà presto decidere chi tenere in rosa e chi, eventualmente, mandare in prestito per completare il percorso di crescita. Pio Esposito, reduce da una stagione positiva allo Spezia, ha impressionato per la struttura fisica imponente e la naturale predisposizione al gol. Attaccante moderno, forte nel corpo a corpo e in grado di attaccare la profondità, ha mostrato doti da centravanti vero. Il suo profilo potrebbe rivelarsi molto utile, soprattutto se l’Inter scegliesse di alternare soluzioni fisiche e tecniche in attacco.

Da Pio Esposito a Valentin Carboni: l’Inter ha una soluzione green di qualità anche a centrocampo

SCENARI POSSIBILI – L’Inter sta puntando sui giovani tra cui anche Valentin Carboni che ha confermato di avere un tasso tecnico superiore alla media. Rientrato dopo un infortunio, ha brillato nel secondo tempo contro l’Urawa Reds, segnando un gol e disegnando giocate di alta qualità tra le linee. Trequartista puro, può agire anche da mezzala offensiva o esterno creativo, offrendo imprevedibilità e visione di gioco. La scelta non è semplice. Carboni ha un profilo più raffinato e pronto a dare imprevedibilità alla manovra, mentre Esposito potrebbe servire da alternativa fisica nei momenti chiave. Se l’Inter deciderà di trattenere solo uno dei due, il più utile nell’immediato potrebbe essere Carboni, già a suo agio nel nuovo modulo di Chivu e abile nel dialogo con i compagni. Esposito, invece, potrebbe giovare di un’altra stagione in prestito, per arrivare poi pronto a prendersi un posto stabile. Un’altra opzione potrebbe essere quella di trattenere entrambi, molto remota come possibilità ma anche molto suggestiva.