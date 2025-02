Inter, l’esperienza non basta: il calo fisico è un problema

La sconfitta dell’Inter contro la Juventus ha messo i riflettori su alcuni aspetti che caratterizzano le ultime uscite negative dei nerazzurri.

L’ESPERIENZA NON BASTA – L’Inter perde all’Allianz Stadium una partita molto importante. Un match che ha evidenziato i limiti di una rosa che in estate avrà sicuramente bisogno di un restyling. Il derby d’Italia mostra un’Inter forte nel primo tempo capace di divorarsi almeno 4 palloni da rete. Ma anche una squadra capace di sbandare nella ripresa. Il nodo della questione si concentra su questo punto. In troppe partite l’Inter dopo grandi primi tempi si è fatta rimontare inesorabilmente nei secondi 45′ di gioco. Questa grave lacuna nasconde una contraddizione nonché una spiegazione. I nerazzurri hanno, per età media, una delle rose più anziane del campionato. L’esperienza in campo nazionale ed internazionale dei giocatori dell’Inter stenta ad emergere nei momenti chiave della gara. Nei secondi tempi, quando le energie vengono meno, dovrebbe risaltare questa dote nei giocatori più anziani.

Inter, l’esperienza viene a mancare nei momenti chiave

ETÀ MEDIA ALTA – L’Inter nonostante una rosa di esperienza non è riuscita a gestire parecchie partite, perdendo tanti punti per strada. Legato a questo aspetto c’è anche il calo fisico che inevitabilmente avviene nei secondi 45′ di gara. In una rosa con una età media importante, il calo fisiologico durante la seconda parte di gara è normale. Il problema è che Simone Inzaghi ha cercato di sopperire il più possibile a questo problema effettuando delle rotazioni importanti nella rosa. Nonostante le sostituzioni chirurgiche e sistematiche del tecnico piacentino per far rifiatare la squadra, l’Inter ha subito pesanti infortuni nel corso della stagione. Oltre a ciò si aggiungono anche i ricambi che non sono all’altezza dei titolari. Basti pensare che Mehdi Taremi e Marko Arnautovic (giocatori d’esperinza), insieme hanno totalizzato 6 gol fino ad ora in tutte le competizioni senza incidere più di tanto. Questa situazione potrebbe spingere la dirigenza a riflettere sul bilanciamento della rosa. Una squadra esperta è fondamentale, ma senza una giusta dose di freschezza fisica e mentale, rischia di subire i cali che si stanno riscontrando in questa stagione.