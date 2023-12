Inter, occhi in avanti: dagli esiti di Europa League arriva un ‘favore’!

Conclusasi la prima parte delle coppe europee, l’appuntamento con i prossimi impegni è adesso a gennaio, in attesa di capire gli accoppiamenti dopo il sorteggio di lunedì. Quel che è certo, però, è che dagli esiti di Europa League arriva un possibile favore all’Inter.

AIUTO EUROPEO – Dopo la chiusura della fase a gironi delle competizioni europee, per un paio di mesi ci si potrà concentrare soltanto sul campionato. Dando uno sguardo in avanti, per l’Inter gli esiti che sono arrivati dall’Europa League non sono affatto da disdegnare. In particolare il secondo posto della Roma, che costringe i giallorossi a dover disputare un turno extra, ovvero i sedicesimi di finale. Ecco quindi che, a livello di calendario, arriva un piccolo favore all’Inter. L’andata dei sedicesimi si disputerà infatti il 15 febbraio, con la sfida di ritorno tra i nerazzurri e la Roma in programma nel weekend precedente, quello dell’11 febbraio. Costringendo così José Mourinho e i suoi ad affrontare la gara contro l’Inter con lo spettro, poi, dell’importante impegno europeo pochi giorni dopo.