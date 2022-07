Inter, esiste un problema fascia sinistra? Gosens e Lazaro da valutare

L’Inter sembra avere un problema con la corsia di sinistra: Robin Gosens al momento è ai box, e Lazaro, pur con un discreto pre-campionato, è fuori dal progetto nerazzurro. Servono rinforzi?

PROBLEMA? – L’Inter sembra avere un problema con la corsia di sinistra. Perso Perisic, MVP (o quasi) della scorsa stagione, Inzaghi ha puntato tutto su Robin Gosens. L’esterno tedesco, che raccoglie un’eredità pesante, in questa prima fase di ritiro non ha ancora brillato: sia contro il Lugano che contro il Monaco. Non solo, l’ex Atalanta ha accusato problemi fisici ed è fermo ai box per precauzione. Il sostituto naturale di Gosens, al momento, è Valentino Lazaro: l’austriaco, rientrato dal prestito al Benfica e teoricamente fuori dal progetto nerazzurro, si sta ritagliando minuti di qualità nel pre-campionato, con prestazioni concrete e lucide. L’Inter dovrebbe intervenire sul mercato?

MERCATO – L’assenza di Perisic, uno sfogo importantissimo della manovra offensiva dell’Inter, si farà certamente sentire. È chiaro che dare giudizi definitivi dopo due settimane di ritiro è prematuro, e forse pericoloso, ma è chiaro che l’affidabilità di Gosens preoccupa. Darmian, la “vera” riserva del tedesco non ha caratteristiche adatte al gioco offensivo predicato da Inzaghi che, forse, avrebbe bisogno di un’ala con caratteristiche simili a quelle di Perisic: il nome ideale sarebbe stato quello di Kostic, vicinissimo però al West Ham. Vedremo se, nelle prossime settimane, l’Inter si muoverà per regalare ad Inzaghi un rinforzo per la fascia sinistra.