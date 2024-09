Inter, si entra nella settimana clou. Prima il Monza, poi Champions League e derby

Si ferma la Serie A mentre ad Appiano Gentile si continua a lavorare con la massima attenzione nonostante le tante assenze per gli impegni dei giocatori dell’Inter nelle rispettive Nazionali.

TRITTICO – Archiviata la roboante vittoria di San Siro contro l’Atalanta, in casa Inter si lavora con attenzione alle prossime partite di Serie A e Champions League. Simone Inzaghi dovrà fare attenzione alle scelte fatte da qui alla gara di Monza per preservare ogni singolo giocatore. A partire dal rientro dagli impegni della Nazionale, per l’Inter inizierà una settimana complicata, il primo vero impegno difficile della stagione. Si partirà con la partita contro il Monza al Brianzeo nella serata di domenica 15 settembre. A seguire la prima giornata di Champions League contro il Manchester City in programma il 18 settembre all’Etihad Stadium. A seguire poi, il derby della Madonnina contro il Milan per il primo vero match-point dell’anno dopo le vittorie dello scorso anno.

Inter, formazione da definire per il trittico italo-europeo.

LAVORO – Con il duro trittico in programma, in casa Inter si valuterà al meglio ogni singolo intervento. Se da un lato c’è la possibilità di non avere subito Nicolò Barella, Simone Inzaghi in questi giorni di apparente calma lavorerà a un centrocampo innovativo con Davide Frattesi e Piotr Zielinski che scalpitano per un posto da titolare. C’è da valutare anche l’eventuale situazione legata ad Alessandro Bastoni e ad Hakan Calhanoglu che nell’ultima partita contro l’Atalanta sono usciti in anticipo per uno stop muscolare.