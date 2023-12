Inter, ennesimo sorpasso dalla Juventus. Udinese per il primato

L’Inter deve vivere un’altra serata da seconda in classifica. La Juventus è tornata in vetta dopo aver battuto il Napoli, domani sera a San Siro ci si gioca nuovamente il primato.

DECISIVA – Ogni partita è decisiva, la differenza a fine stagione la potrebbero fare tre punti o addirittura meno. La Juventus non molla la presa, la vittoria con il Napoli significa tanto in termini di Scudetto. Massimiliano Allegri si nasconde, continua a farlo, i giocatori come Danilo invece no. Adesso i bianconeri sono al secondo sorpasso sull’Inter consecutivo nelle ultime due settimane grazie ai successi su Monza e Napoli, il primo in extremis al 97′.

NON MOLLARE – Prendere troppo vantaggio darebbe il rischio di sottovalutare il resto della stagione. I successi della Juventus potrebbero essere un bene per l’Inter, che giocherà con la pressione addosso di chi sa che deve tornare al primo posto. Con l’Udinese è vietato sbagliare, soprattutto pensando all’impegno della prossima settimana allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Gli assenti sono tanti, Simone Inzaghi deve sopperire ad una forte emergenza in difesa e l’ostacolo non è dei più semplici storicamente. Meno di 24 ore ad Inter-Udinese, la squadra nerazzurra arriva con il massimo della carica a causa del risultato della rivale numero uno per lo Scudetto.