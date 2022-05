Inter-Empoli, toscani già salvi e con la testa sgombra dai pensieri

L’Inter lavora ad Appiano Gentile in vista della sfida contro l’Empoli che aprirà la terzultima giornata di Serie A venerdì. I toscani, dopo il pari di ieri della Salernitana, sono matematicamente salvi. Un pericolo in più per i nerazzurri.

TESTA – L’Inter, da qui alla fine, incontra tre squadre immischiate nella lotta salvezza, o meglio, due, considerando che l’Empoli ieri si è salvato matematicamente dopo il pari tra Atalanta e Salernitana (vedi articolo). Questa può essere una buona notizia certo, perché l’Empoli, non dovendo più cercare punti, potrebbe anche accontentarsi di una buona figura al Meazza. Ma dall’altra però c’è il pericolo che la squadra di Andreazzoli arrivi a San Siro sgombra di pensieri e senza preoccupazioni, con nulla da perdere. E questo sarebbe un male perché sulle ali dell’entusiasmo potrebbe anche succedere che l’Empoli giochi più leggero e meno contratto dell’Inter che invece ha tutto da perdere. Insomma, le ultime tre sfide di campionato non sono di certo contro delle big ma i pericoli esistono e sono dietro l’angolo.