Inter-Empoli, la coppia d’attacco è un rebus: due aspetti da considerare

Inter-Empoli è in programma venerdì alle 18:45. In vista della sfida contro i toscani, c’è il dubbio sulla coppia d’attacco: chi schiererà Inzaghi? Due aspetti da considerare

ATTACCO – Inter-Empoli è un match di fondamentale importanza per il finale di stagione della squadra di Inzaghi. I nerazzurri devono vincere per mettere pressione al Milan, atteso dalla delicata trasferta di Verona contro l’Hellas di Tudor. I nerazzurri dovranno approcciare al meglio la sfida contro i toscani, con la squadra che, inevitabilmente nella testa avrà anche l’imminente finale di Coppa Italia contro la Juventus. Proprio in vista della sfida contro i bianconeri, Inzaghi potrebbe decidere di fare un mini-turnover, specialmente in attacco. Analizzando la stagione, è presumibile che contro i bianconeri, la coppia d’attacco titolare possa essere Lautaro Martinez-Dzeko: ecco perché, contro gli azzurri di Andreazzoli, potrebbero trovare spazio Correa e Sanchez dal 1′. I due non hanno brillato contro l’Udinese, in particolar modo l’argentino, il cui highlight principale è il passaggio horror a Vidal in fuorigioco. Contro l’Empoli, quindi, potrebbe esserci occasione per l’immediato riscatto.