Inter-Empoli, Inzaghi cerca risposte dalle seconde linee! Problema

Inter-Empoli sarà la prima delle due partite decisive per il prosieguo della stagione. Dopo lo Sparta Praga in Champions League, Simone Inzaghi cerca un aiuto anche dalle seconde linee. C’è un problema!

CALENDARIO – Le prossime due partite sono quasi un dentro-fuori per la squadra di Simone Inzaghi. Inter-Empoli è l’occasione per accorciare sul Napoli o allungare sull’Atalanta, non si può assolutamente sbagliare! Sparta Praga-Inter sarà invece decisiva perché in caso di successo si avvicinerebbe sempre di più la qualificazione agli ottavi di finale tra le prime 8 della UEFA Champions League. Sono obbligatori i sei punti e non bastano i soliti undici a tirare la carretta. C’è bisogno delle seconde linee, soprattutto in un reparto.

Inter-Empoli il primo test! Diversi dubbi

NON TITOLARI – I primi ad essere sul banco degli imputati sono gli attaccanti di riserva. Mehdi Taremi e Marko Arnautovic hanno assieme zero gol in campionato, uno score a dir poco imbarazzante. Inzaghi non ha ottenuto nulla dal reparto offensivo al di fuori di Marcus Thuram e dell’ultimo Lautaro Martinez, che comunque ha vissuto un momento di difficoltà. Il problema non si ferma alla zona offensiva, perché dietro Davide Frattesi ha bussato alla porta di Viale della Liberazione per la cessione. Le sue prestazioni sono calate in intensità e si nota chiaramente il malcontento. Assieme a lui i dubbi sono forti anche su Piotr Zielinski e Kristjan Asllani: il primo ha dato troppo poco per convincere, il secondo continua a sbagliare in cabina di regia. Da Inter-Empoli è richiesto un cambio di passo!