Inter-Empoli, toscani 12esimi fuori casa! Doppio andamento

Un doppio andamento in campionato quello dell’Empoli, che si presenta a San Siro – in casa dell’Inter – con dei risultati totalmente sorprendenti in trasferta. A differenza dei pessimi numeri tra le mura di casa.

DOPPIO ANDAMENTO – Sono 25 i punti totali dell’Empoli in stagione, che portano la squadra di Davide Nicola a occupare il diciassettesimo posto della classifica della Serie A, un gradino sopra alla zona retrocessione. A sorprendere di più in vista della gara a San Siro contro l’Inter è il doppio andamento dei toscani, che proprio fuori casa hanno visto dei numeri decisamente più incoraggianti rispetto alle gare giocate al Castellani. Prendendo in considerazione solo le trasferte, l’Empoli si piazza a un onesto 12esimo posto con 15 punti in 14 partite, quattro vittorie, tre pareggi e sette sconfitte. Frutto di 13 gol fatti e 23 presi. Al contrario, in casa, l’Empoli è 19esimo, con 10 punti in 15 partite giocate e sole 2 vittorie, con 4 pareggi, 9 sconfitte, frutto di 9 gol fatti e 20 subiti. Insomma, l’Inter è avvisata: davanti troverà una squadra diversa da quella dell’andata, gara decisa per 0-1 da un euro-gol di Federico Dimarco.