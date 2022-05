Inter-Empoli 4-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Empoli 4-2 di ieri vale la vetta della classifica almeno fino a domani sera, quando il Milan sarà ospite del Verona (si spera di nuovo fatale…). Ci sono però grandi dati statistici e curiosità riguardanti la rimonta del Meazza.

DIECI – Le vittorie di fila negli Inter-Empoli giocati al Meazza. Serie iniziata con un altro poker, 4-1 il 21 dicembre 2005, dopo l’unico successo esterno: 0-1 il 18 gennaio 2004. E in totale sono diciannove successi su venti in casa.

DICIOTTO – I mesi dopo cui l’Inter è riuscita di nuovo a vincere una partita nella quale perdeva con due gol di scarto. Non capitava dal 22 novembre 2020, quando il Torino si portò avanti 0-2 (come l’Empoli ieri) salvo poi cadere con lo stesso risultato, 4-2. E anche lì segnarono sia Lautaro Martinez sia Alexis Sanchez.

VENTITRÉ – I gol stagionali di Lautaro Martinez, che in Inter-Empoli è arrivato a un doppio record personale. Ha sia superato il suo miglior numero di reti in una singola stagione (ventuno nel 2019-2020) sia in Serie A (diciassette nella scorsa, ora sono diciannove). E la curiosità è che ben otto di questi ventitré gol li ha firmate di venerdì.

TRENTASETTE – I tiri totali effettuati dall’Inter contro l’Empoli, contando anche quelli non nello specchio della porta. Abbondantamente sfondato il record del club in questa Serie A, fatto registrare mercoledì 1 dicembre nel 2-0 contro lo Spezia: lì erano stati “solo” trentuno.

TRECENTOCINQUANTASEI – I giorni passati dal precedente autogol a favore dell’Inter, prima di quello di Simone Romagnoli dell’Empoli che ha avviato la grande rimonta. L’aveva realizzato Giorgio Chiellini il 15 maggio 2021, per il momentaneo 2-2 nella sconfitta per 3-2 in casa della Juventus alla penultima giornata della scorsa Serie A. Lì, però, la partita era ininfluente visto che l’aritmetica del titolo c’era già.