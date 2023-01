Inter-Empoli 0-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Empoli ha fatto chiudere in maniera ingloriosa il girone d’andata, con il pesantissimo 0-1 che cancella tutto l’entusiasmo dovuto alla vittoria in Supercoppa Italiana. Si chiude così una lunghissima serie statistica positiva contro i toscani.

DUE – Le espulsioni di Milan Skriniar in 242 presenze con la maglia dell’Inter. Il capitano che ormai si può definire uscente, viste le evitabili (soprattutto come tempistiche) dichiarazioni sul suo futuro dell’agente Roberto Sistici uscite in contemporanea al secondo giallo, non vedeva rosso dal 24 giugno 2020, un 3-3 in casa col Sassuolo. Anche lì fu per doppia ammonizione.

CINQUE – Le volte su quindici apparizioni dell’Empoli in Serie A che ha chiuso il girone d’andata contro l’Inter. Ha perso soltanto una volta: 0-1 il 29 dicembre 2018, gol di Keita Baldé Diao. Per il resto pareggi al Castellani per 1-1 il 25 gennaio 1998 (rete di Alvaro Recoba da centrocampo) e 0-0 il 17 gennaio 2015, più vittoria allo scadere sempre 0-1 il 18 gennaio 2014.

VENTUNO – Gli Inter-Empoli giocati al Meazza fra Serie A e Coppa Italia. Questa è soltanto la seconda volta che i toscani riescono a uscire con punti: l’altra è il già citato 0-1 del 18 gennaio 2004, curiosamente pure lì all’ultima d’andata (diciassettesima complessiva). Interrotta una serie di dieci vittorie consecutive in casa.

TRENTASETTE – I punti con cui l’Inter ha concluso il girone d’andata, nove in meno rispetto alla passata stagione e quattro rispetto al 2020-2021 quando poi vinse il campionato. Per trovare un rendimento peggiore bisogna tornare indietro al 2016-2017, dove Frank de Boer e Stefano Pioli ne collezionarono appena trentatré, con il settimo posto al giro di boa.

QUARANTA – I confronti complessivi fra Inter ed Empoli. Questa è soltanto la quinta volta (seconda in casa) che i nerazzurri non riescono a trovare la via del gol.