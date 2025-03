Inter, emergenza infortuni: un interrogativo che ha del paradosso

L’Inter domani partirà verso l’Olanda per affrontare il Feyenoord in Champions League. Tanti infortuni tra le fila dei nerazzurri. Sulle fasce, Inzaghi, potrà fare affidamento solo su di un giocatore.

INFERMERIA – L’Inter e il tema infortuni tiene banco in queste ultime ore. Dopo l’ultima importante e faticosa trasferta di Napoli, la squadra campione d’Italia deve fare la conta a centrocampo a causa dei problemi fisici. Federico Dimarco, dopo il gol capolavoro su punizione, deve arrendersi per un infortunio alla coscia che lo terrà fuori 3 settimane. Hakan Çalhanoğlu ha subito una contusione alla coscia destra proprio contro i partenopei che lo ha costretto ad uscire dal campo nel secondo tempo. Questo è il bollettino aggiornato all’ultima gara disputata dai meneghini. Ma bisogna ricordare che, per la trasferta olandese, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di 4 esterni su 5, con il solo Denzel Dumfries a disposizione. Infatti i vari Matteo Darmian, lo stesso Dimarco, Carlos Augusto e Nikola Zalewski salteranno la partita di Champions League causa infortuni.

Inter, gli infortuni mettono in seria difficoltà Simone Inzaghi

PARADOSSO – L’Inter è in seria difficoltà a causa dei problemi fisici di diversi giocatori. Questa volta a mettere ko il tecnico piacentino è il reparto di centrocampo, in particolar modo gli esterni. Tra ottobre e dicembre 2024 è stata invece la difesa a mettere in crisi Inzaghi con i pesanti infortuni di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi. Ma in un momento così delicato ed importante vengono a mancare proprio gli elementi chiave del gioco di Inzaghi, ovvero gli uomini sulle fasce. Gli esterni contribuiscono enormemente all’economia di gioco dell’Inter.

UNA DOMANDA – Un interrogativo sorge spontaneo: come mai questi numerosi infortuni si sono presentati quando l’Inter ha avuto la possibilità di riposare passando direttamente agli ottavi di Champions League? Abbiamo sempre dato la colpa all’età media alta della squadra, ma adesso? Ci può essere un problema di preparazione? Tali interrogativi accompagnano un ragionamento che, però, è principalmente rivolto al futuro. Con l’auspicio di riavere al più presto svariate proprie frecce al momento private dal proprio arco.