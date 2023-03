Inter, emergenza fascia sinistra da risolvere. Soluzioni per Inzaghi

Sulla fascia sinistra l’Inter deve risolvere al più presto il suo problema di numeri. Mancano Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Robin Gosens e anche Danilo D’Ambrosio è squalificato per la prossima partita. Chi giocherà?

SOLUZIONI – Robin Gosens, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco si stanno allenando a parte ad Appiano Gentile. I tre giocatori che hanno occupato la fascia sinistra dell’Inter per tutta la stagione sono stati assenti nelle ultime settimane e non sono sicuri di rientrare con la Fiorentina. Manca ancora una settimana alla partita perciò ci sarà tempo per recuperare, ma preoccupa la situazione. Anche Danilo D’Ambrosio è squalificato per l’espulsione subita con la Juventus, quindi sarà obbligatorio forzare il rientro di almeno due dei tre con problemi fisici. Chi arriverà meglio al weekend giocherà dal primo minuto, altrimenti è pronta la soluzione last-minute sulla sinistra Matteo Darmian, con Denzel Dumfries che verrebbe confermato nuovamente sulla fascia destra.