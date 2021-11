Inter, emergenza difesa in vista del Napoli. Ranocchia e D’Ambrosio dal 1′?

L’Inter rischia di arrivare a pezzi alla sfida contro il Napoli. Con le situazioni di de Vrij e Bastoni da monitorare, contro gli azzurri di Spalletti potrebbe toccare a Ranocchia e D’Ambrosio

A PEZZI – L’Inter, ad una settimana dalla sfida decisiva contro il Napoli, è in piena emergenza. Dalle Nazionali, infatti, arrivano pessime notizie: Stefan de Vrij si è fermato, ieri sera, per infortunio e, in attesa degli esami, appare molto improbabile il suo recupero per la sfida contro i partenopei. Discorso simile per Alessandro Bastoni, alle prese con un problema muscolare patito nel corso del derby. Ancora incerta, quindi, la sua presenza contro la squadra guidata da Spalletti. È possibile, quindi, che in Inter-Napoli, al fianco di Skriniar, possano agire Ranocchia e D’Ambrosio.

SOLUZIONE – Ranocchia e D’Ambrosio rappresentano le alternative migliori in difesa a disposizione di Inzaghi. Entrambi i calciatori, quando chiamati in causa, hanno sempre risposto presente, sfoderando ottime prestazioni e dimostrando di essere dei degni comprimari in una rosa che ha alte ambizioni. Tuttavia, la partita contro il Napoli, rappresenta un esame molto ostico e si tratta di una partita che, di fatto, l’Inter deve assolutamente vincere per rimanere in scia ai partenopei ed il Milan, attualmente capolisti in Serie A. È possibile che Inzaghi possa decidere di puntare su di loro, ma molto dipenderà dalle condizioni di Bastoni, il calciatore che ha più chance di recuperare in tempo per domenica. In caso di disponibilità del difensore ex Atalanta, è pressoché certo che sia lui che Skriniar saranno in campo dal 1′. Ed è probabile che, Inzaghi, in quel caso, possa scegliere come terzo di difesa Federico Dimarco.