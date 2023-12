Inter, eliminare una pretendente Scudetto! Occasione doppia cifra

L’Inter oggi giocherà contro il Lecce alle ore 18 e ha una grandissima possibilità. Il Milan si è fermato contro la Salernitana, potrebbe scendere in doppia cifra di distanza dal primo posto.

CHANCE – L’Inter può salire addirittura già al 23 dicembre a +11 dal Milan. Colei che doveva essere la pretendente numero uno allo Scudetto e che ha fatto botti sul mercato estivo rischia di andare in doppia cifra di distanza dal primo posto occupato dai nerazzurri. La Salernitana ha fermato i rossoneri sul risultato di 2-2, uscendo beffata per il pareggio di Luka Jovic al minuto 90. Filippo Inzaghi ha fatto un favore al fratello Simone, che può liberarsi di un possibile pericolo per il futuro. La vittoria con il Lecce quest’oggi a San Siro quindi è doppiamente importante: non solo per reagire alla sconfitta in Coppa Italia, ma anche per lo stop del Milan. La Juventus è attesa dall’impegno con il Frosinone alle ore 12.30, attualmente è a quattro punti di distanza dall’Inter. Gli equilibri sono in evoluzione di settimana in settimana, ma a questo punto sembra che la lotta Scudetto sia diventata una sfida a due. Inter e Juventus saranno le protagoniste fino alla fine della stagione, da oggi inizia un torneo diverso per entrambe.