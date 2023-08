Inter-Egnatia, al centro croce e delizia: un (pessimo) trend dopo Salisburgo

Con il 4-2 di Inter-Egnatia (qui gli highlights) il precampionato nerazzurro si conclude con una vittoria. Tuttavia la mediana conferma un trend preoccupante emerso già contro il Salisburgo.

SUFFICIENZA TIRATA – L’Inter conclude la preparazione prestagionale con la vittoria per 4-2 contro l’Egnatia, squadra della Kategoria Superiore, primo livello calcistico albanese. Una buona notizia che però rischia di essere tale solo sulla carta. Perché il parallelo andamento del mercato nerazzurro non mantiene certo elevato il livello di entusiasmo dei tifosi. E alcuni errori di troppo contro gli albanesi acuiscono questo retrogusto dolceamaro. Specie se confermano un trend già evidente contro il Saliburgo.

TROPPA IMPRECISIONE – Anche contro l’Egnatia, l’Inter perde un numero davvero troppo elevato di palloni. Secondo le statistiche di Sofascore, 110 possessi persi da parte dei nerazzurri, contro i 116 degli avversari. E il problema è che gran parte di questi avvengono in mediana. Nicolò Barella è ancora una volta tra i più imprecisi (13 palloni persi, come Federico Dimarco), e anche Hakan Calhanoglu non è da meno (11 possessi persi, sempre secondo Sofascore). Uniamoci quelli persi da Lautaro Martinez (12) e Alessandro Bastoni (11), e si compone una colonna vertebrale che determina gioie e dolori dell’ultima Inter precampionato. Che rivitalizza un preoccupante dejà vu.

RISCHIO DIETRO L’ANGOLO – Tutte queste disattenzioni hanno portato a 4 gol subiti in due amichevoli contro avversari ben al di sotto del livello dell’Inter (Salisburgo ed Egnatia appunto). Sono cali di attenzione che gli uomini di Simone Inzaghi non possono semplicemente permettersi, a partire già dal weekend che arriva. Alle 20.45 di sabato i nerazzurri esordiranno infatti in campionato contro il Monza (già eliminato dalla Coppa Italia). E quest’anno servirà come non mai partire in modo convincente, evitando le leggerezze di dodici mesi fa. Dando subito l’impronta giusta all’intera stagione. E in questo la fascia centrale del campo giocherà un ruolo chiave, specie alla luce della perdita di un leader – tecnico e morale – come Marcelo Brozovic.