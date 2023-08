Inter-Egnatia, conferma improvvida: la difesa continua a tradire

Inter-Egnatia ha confermato che Inzaghi ha ancora da lavorare sulla sua difesa. I nerazzurri infatti hanno mostrato ancora una volta errori capitali.

ALLARME DIFESA, ANCORA – L’Inter ha vinto anche la sua ultima amichevole estiva. Contro l’Egnatia il risultato è stato di 4-2. Un risultato finale che però lascia la spia dell’allarme accesa. A causa dei gol subiti, come già visto nella vittoria col Salisburgo. Con una situazione in particolare da analizzare: la prima rete degli albanesi.

GOL REGALATO – L’Inter ancora una volta è caduta vittima dei suoi vecchi vizi. La rete del vantaggio dell’Egnatia è stata propiziata da un errore in impostazione di Bastoni. Un errore di pura sufficienza, dopo appena sei minuti di gioco. E oltre a sbagliare la giocata, il numero novantacinque è stato pigro nel recupero, lasciando tempo e spazio agli avversari di colpire in area. Oltre al suo errore individuale, i compagni di reparto si sono mossi male. De Vrij in particolare è apparso indeciso su che uomo prendere, finendo per restare a metà strada e quindi non marcare nessuno. In generale poi sul passaggio di Bastoni la squadra era posizionata con marcature preventive troppo morbide. Tra difensori e centrocampisti le spaziature non sembravano ottimali. Cosa che ha reso più difficoltoso anche il recupero. E infatti gli avversari sono arrivati in porta in superiorità numerica. Oltre a questa situazione specifica però c’è stato anche altro.

PROBLEMA PIAZZATI – Contro il Salisburgo l’Inter aveva mostrato singolari problemi a gestire i calci piazzati avversari. Pur migliorando, contro l’Egnatia i nerazzurri hanno concesso ancora una volta troppi piazzati, soprattutto punizioni. Occasioni gratuite, che comportano rischi che sarebbe meglio evitare. Insomma, per Inzaghi dall’ultima amichevole un insieme di fattori da analizzare e mettere a posto. Perché settimana prossima si fa sul serio e questi errori non vanno più commessi.