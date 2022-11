Inter, Edin Dzeko e la seconda stagione nerazzurra da leader e bomber

L’Inter non si ferma ad aspettare Romelu Lukaku. I continui infortuni del belga hanno messo in luce per il secondo anno consecutivo Edin Dzeko. Il bosniaco è sempre più bomber e leader della squadra di Simone Inzaghi.

IL CIGNO – L’Inter e Simone Inzaghi non conoscono crisi in attacco. Nonostante gli infortuni di Romelu Lukaku o Joaquin Correa la squadra può fare affidamento su un bomber molte volte sottovalutato: Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco sta confermando anche in questa stagione di poter trainare la fase offensiva nerazzurra, non solo in termini di gol. Assist, appoggi, imbucate per gli esterni e intesa in crescita con Lautaro Martinez: tutto questo al servizio dell’allenatore piacentino. La carta d’identità recita 17 marzo 1986, ma Edin continua a dimostrare che l’età non conta. 20 partite giocate, 7 reti e 4 assist tra Serie A e Champions League con la maglia dell’Inter. “Il cigno di Sarajevo” è determinante ed è protagonista del secondo miglior attacco del campionato. Cambia le partite entrando dalla panchina, come a Firenze, ed è decisivo nei momenti determinanti, come nel match contro il Viktoria Plzen.

Inter, Dzeko è il tuo oro in attacco!

CONTINUITÀ – I numeri non descrivono a pieno il ruolo e l’importanza di Dzeko nell’Inter. Il numero 9 nerazzurro si comporta da vero regista avanzato in campo e permette di legare il centrocampo e l’attacco in fase offensiva. Le buone prestazioni di questa stagione non sono le uniche nella sua esperienza a Milano. Anche lo scorso anno Edin Dzeko ha segnato 17 gol, di cui 13 in Serie A e 3 in Champions League. Nella prima parte di stagione il numero 9 aveva alzato il livello dell’Inter di Inzaghi, per poi calare sempre di più nel finale. La sua giustificazione principale è la data di nascita e adesso l’allenatore piacentino ha la possibilità di sostituirlo, di lasciargli giocare un minor numero di partite per dare poi più qualità quando chiamato in causa. I rientri di Lukaku e Correa potranno aiutare Dzeko da gennaio in poi, ma questi mesi sono stati l’ulteriore conferma di quanto sia indispensabile Edin. Contro l’Atalanta i numeri sono notevoli (vedi articolo) , vincere a Bergamo sarebbe fondamentale per l’Inter.