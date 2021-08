Inter, ecco la Vidal-mania. Tutti sul suo carro dopo un anno grigio – TS

L’Inter ha fatto due su due nelle prime due uscite di campionato vincendo contro Genoa e Verona rispettivamente in casa e al Bentegodi. Protagonista Arturo Vidal che, entrando dalla panchina, ha inciso sia nel primo match sia nel secondo. È tornata la Vidal-mania, è giusto risaltare sul carro?

MANIA – Vidal ha sorpreso tutti, questo bisogna dirlo. In due partite il cileno ha avuto un impatto dalla panchina notevole con un gol e un assist contro il Genoa e con la sventagliata geniale per Darmian contro il Verona per il cross del 2-1. Adesso Vidal è osannato da tutti e con solo due partite è passato da “esubero da piazzare a tutti i costi per l’alto stipendio” a “giocatore fondamentale per il centrocampo dalla panchina”. ‘Tuttosport’ lo definisce un vero e proprio nuovo acquisto dell’Inter di Simone Inzaghi e tutti i torti non li ha (vedi articolo). Vidal l’anno scorso è stato protagonista di una stagione grigia dove le ombre sono state molto di più delle luci. Adesso il cileno ha riconquistato già tutti i tifosi dell’Inter, anche i più scettici. Riuscirà a dare continuità e vivere una stagione di rilievo? Tutti lo sperano anche visti i suoi 12 campionati nazionali vinti in carriera con il 20esimo scudetto nerazzurro (e la seconda stella), lì all’orizzonte.

Fonte: Tuttosport