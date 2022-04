Inter, ecco il rumore dei nemici: inutile fastidio Roma su Sozza non casuale

L’Inter si avvicina alla sfida con la Roma in una condizione psicofisica più che buona visto il trionfo nella semifinale di Coppa Italia con il Milan che ha dato accesso alla finalissima dell’11 maggio (QUI le dichiarazioni di Inzaghi in conferenza stampa). Eppure l’argomento principale continua ad essere la designazione di Simone Sozza (vedi articolo). Inzaghi deve tenere alta la guardia, questo è il classico clima da rumore dei nemici. E non è un caso

UNICO ARGOMENTO – L’Inter si appresta a sfidare la Roma di José Mourinho nel match in programma sabato alle 18.00 a San Siro. I nerazzurri di Simone Inzaghi stanno decisamente bene in questo momento: a parte Arturo Vidal (vedi articolo), il resto del gruppo è a disposizione del tecnico interista che ha dunque l’imbarazzo della scelta. Nonostante entrambe le squadre vivano un ottimo momento di forma e rincorrano obiettivi importanti, l’unico argomento sembra essere l’arbitro che dirigerà il match, ovvero Simone Sozza, reo di essere nato a Milano. Ovviamente la designazione non va contro nessuna regola, tanto che Sozza in stagione ha già arbitrato il Milan in Coppa Italia. Ma questo non sembra interessare a nessuno e non è una sorpresa alla fine. Si era già andati oltre con la lunga scia di polemiche post derby fondate, ancora una volta, su una decisione arbitrale più che corretta (vedi articolo).

Inter, è tornato il rumore dei nemici

CLIMA NON AMICHEVOLE – L’atmosfera che si è creata intorno all’Inter fa molto “rumore dei nemici”, per citare il prossimo nemico-amico che proverà a mettere i bastoni tra le ruote ai Campioni d’Italia in carica. La polemica preventiva sulla città natale di Sozza parla chiaro e nasce proprio nel momento più caldo e decisivo della stagione. Il fastidio dell’ambiente giallorosso non è casuale (vedi articolo) e mira a mettere pressione. L’Inter lo sa perché conosce bene Mourinho e Inzaghi altrettanto perché conosce bene l’ambiente romano. Tutto il gruppo, dirigenza inclusa, dovrà essere bravo a schivare le distrazioni e gestire la pressione. La seconda stella è a portata di mano e il rumore dei nemici lo conferma.