Inter, è partito il countdown: Spezia tappa fondamentale del percorso

Spezia-Inter è in programma questa sera. La sfida al club ligure è un crocevia fondamentale nella corsa allo scudetto dei nerazzurri.

COUNTDOWN – È partito il countdown scudetto in casa Inter. Conte e la squadra sono concentrati e lavorano duramente verso l’obiettivo, che si avvicina sempre di più. Dopo la trasferta a Napoli, per i nerazzurri, arrivano due match chiave in poco meno di 5 giorni: questa sera, i nerazzurri, sfideranno lo Spezia. Domenica, invece, a San Siro sarà ospite il Verona. Due sfide, almeno sulla carta, ampiamente alla portata dei nerazzurri che però non devono sottovalutare le insidie che nascondono questo tipo di partite.

INSIDIE – L’Inter, questa sera, dovrà fare molta attenzione: lo Spezia è una piccola che gioca in modo “anomalo”. Non disdegna il possesso palla ed il pressing e raramente approccia la partita in maniera prudente. Questo può essere un vantaggio per la squadra di Conte, che potrebbe trovare gli spazi giusti specialmente nei corridoi esterni del campo, ma può rappresentare anche un’insidia: l’esuberanza degli uomini di Italiano potrebbe sorprendere la squadra nerazzurra. L’Inter non deve rilassarsi, la vittoria è fondamentale per avvicinarsi ancora di più alla meta.