Inter e Milan, si stringe per lo stadio. La posizione di Oaktree

Alessandro Antonello, ad dell’Inter, è tornato a parlare della situazione San Siro. I due club si vedranno entro fine settembre con il sindaco Giuseppe Sala: sul tavolo la questione legata allo stadio. Nuovo o vecchio che sia, si sta per arrivare a un nuovo bivio.

STADIO – Se da un lato, per molti, la parte sul campo è quella più importante, dall’altro lato anche la parte amministrativa e legata al marketing è altrettanto importante. Uno dei temi più caldi in viale della Liberazione è quello legato allo stadio. Da tempo ormai si parla di due stadi nuovi rispettivamente per Inter e Milan. I due club, negli scorsi mesi avevano approfondito i terreni di Rozzano per i nerazzurri e San Donato per i rossoneri. Summit che hanno trovato il benestare da ambo le parti, ma per il Comune di Milano c’è ancora tempo per provare a trovare una soluzione legata a San Siro. A partire da metà settembre, i due club si rincontreranno in Comune per capire la fattibilità di rimanere nella Scala del Calcio. Si parla dunque di un rifacimento dello stadio Meazza: un lavoro che abbasserebbe i costi intorno ai 300/400 milioni di euro e circa tre anni di lavoro.

San Siro, dossier caldo sul tavolo di Inter, Milan e Palazzo Marino

DOSSIER – Lo scorso agosto Inter e Milan avevano fatto sapere al Comune di Milano di voler provare a seguire la strada della ristrutturazione. L’opzione San Siro potrebbe restare comoda così da abbattere pesantemente i costi di costruzione e dividersi allo stesso tempo i soldi spesi. D’altro canto ci sarebbe la possibilità di diventare proprietari dell’impianto e quindi aumentare di conseguenza anche gli introiti del botteghino. Con l’arrivo di Oaktree in società, il dossier stadio è diventato di vitale importanza. San Siro continuerà ad essere una strada percorribile, ma sicuramente non sarà l’unica.